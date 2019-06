Club Brugge eert zijn vedetten

Club Brugge verzorgt zijn legenden. In hotel Weinebrugge nodigde voorzitter Bart Verhaeghe gisteren veertig oud-spelers en een rist oud-medewerkers uit voor een diner. De Denen Ulrik Le Fèvre (72) en Kenneth Brylle (60) en de Nederlandse ex-spits Foeke Booy (57) voerden de buitenlandse delegatie aan. De oudste aanwezige was de 98-jarige André Piccu, ex-afgevaardigde en -bestuurder. Voorts oud-voorzitter Michel D’Hooghe, oud-spelers en -trainers als Henk Houwaart, Hugo Broos en Georges Leekens en gewezen vedetten als Raoul Lambert, Erwin Vandendaele, Willy Wellens, Paul Courant en Julien Cools. Ook Rita Bastijns, de weduwe van Fons Bastijns, was erbij. Van de jongere generatie tekenden onder anderen Pascal Renier, Olivier De Cock, Sven Vermant en Carl Hoefkens present. Van de tussengeneratie uit de jaren tachtig waren Alex Querter – nog steeds herkenbaar met snor –, Leo Van der Elst en Peter Creve aanwezig. Leo Van der Elst zorgde voor de sfeer met een quiz tussen voor- en hoofdgerecht. Een van de vragen waar de Club-vedetten zich het hoofd suf op tobden: hoeveel Gouden Schoenen won Club Brugge sinds de eerste van Fernand Boone in 1967?