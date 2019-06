Het meest veelzijdige leger ter wereld: hoe deze elitegarde ongeziene macht en invloed heeft

Een schimmige video van mannen die vanop een patrouilleschip een mijn losmaken van een schip. Het is voor de VS hét bewijs dat Iran achter de aanslagen zit op de twee olietankers in de Golf van Oman. Het land wees met een beschuldigende vinger naar de Islamitische Revolutionaire Garde. Een elite­leger dat onder rechtstreeks commando staat van ayatollah Khamenei, dat niet alleen militair maar ook economisch en politiek enorme macht heeft. Lang niet iedereen vindt het erg dat het vuur met de VS weer opgepookt wordt.