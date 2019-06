En toch kan het mathematisch nog voor de Belgische beloften

Niemand die dat gelooft, maar bon, mathematisch zijn de Belgische beloften eigenlijk nog niet uitgeschakeld op het EK U21 in Italië. Toch niet nu Polen gewonnen heeft van Italië.

Alleen de drie groepswinnaars en de beste tweede gaan door naar de halve finales van het EK. Als België straks met minstens twee goals verschil wint van Italië en Polen Spanje klopt, wordt België alsnog tweede in groep A op doelsaldo. Als dan in groepen B en C de tweedes ook maar drie punten behalen – wat zeer onwaarschijnlijk is – en België het beste doelsaldo heeft van de drie tweedes, stoot het alsnog door.

De (water)kans op een olympisch ticket is zelfs nog iets groter. Daarvoor moet België gewoon tweede – dus niet eens beste tweede – worden in zijn groep en moet Engeland – dat geen lid is van het Olympisch comité – zich plaatsen voor de halve finales. In dat geval speelt België minstens een barragematch voor een olympisch ticket.

Stand Groep A (na 2 speeldagen)

1 Polen: 6

2 Italië: 3

3 Spanje: 3

4 België 0

Stand Groep B (na 1 speeldag)

Duitsland: 3

Oostenrijk: 3

Denemarken: 0

Servië: 0

Stand Groep C (na 1 speeldag)

Roemenië: 3

Frankrijk: 3

Engeland: 0

Kroatië: 0