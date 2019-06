Belgische papa liet afscheidsbrief achter na familiedrama in Zwitserland

Na het familiedrama in Zwitserland, waarbij de lichamen van een Belgisch koppel en hun zoontje (13) werden teruggevonden, hebben de lokale autoriteiten een afscheidsbrief gevonden. De brief zou door vader Michaël (44) zijn opgesteld. “Het leven was niet meer mogelijk”, zo legde hij de wanhoopsdaad uit. Zijn vrouw en kind werden vermoedelijk vergiftigd met medicijnen.

De Zwitserse autoriteiten gaven woensdag meer informatie vrij over het tragische incident nadat de resultaten van de autopsie bekend waren gemaakt. Alles wijst er volgens de Zwitserse procureur op dat moeder Agnès (50) en haar zoontje Ryan door de vader om het leven zijn gebracht en dat hij nadien zelf uit het leven stapte.

De vader werkte in Zwitserland in de farmasector, maar was al een tijdje niet meer gelukkig met zijn professionele carrière, zo stond te lezen in de brief. Bij de moeder zou kanker zijn vastgesteld. (mkm)