Bol.com levert nu ook dezelfde dag en op zondag

Voor 12 uur besteld, straks nog aan de deur. Bol.com start met leveringen op dezelfde dag en op zondag. Daarvoor werkt de Nederlandse webshop samen met Bpost.

“Concreet gaat het om de pakjes die besteld zijn voor 12 uur ’s middags die we dan ’s avonds tussen 18 en 22 uur zullen leveren. We hebben daarvoor een oproep gedaan bij onze postmedewerkers om te vragen wie daartoe bereid is.Het gaat veeleer over een andere shift voor het personeel dan om een extra shift”, zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerder voor Bpost.

De zondagsleveringen zullen gedaan worden door Dynalogic, ook een onderdeel van Bpost. Zij deden al zondagsleveringen voor webshops zoals Coolblue. (nba)