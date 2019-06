Streep door de rekening voor Adidas

De vete tussen Shoe Branding Europe, een bedrijf uit Oudenaarde, en Adidas gaat al tien jaar terug. Toen probeerde het Vlaamse bedrijf het ontwerp van een schoen van het merk Patrick – volgens henzelf het oudste sneakermerk van Europa – te registreren als merk bij het Europese merkenbureau. Het gaat om een design met twee opvallende schuine strepen. Strepen in de andere richting dan die van Adidas, maar toch werd de aanvraag van Shoe Branding Europe keer op keer afgewezen. Een laatste beroep werd in maart van vorig jaar verworpen. De strepen leken volgens de rechter simpelweg te veel op die van Adidas.

Maar in een andere streepjeskwestie heeft Shoe Branding Europe nu wél gewonnen. Adidas wilde namelijk nóg een stap verder gaan. Volgens het sportmerk zijn namelijk niet alleen de drie schuine strepen zo bekend dat iedereen ze meteen linkt aan Adidas. Neen, Adidas diende in 2014 bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU (EUIPO) een merkaanvraag in voor drie parallel lopende strepen van dezelfde lengte die op gelijke afstand van elkaar staan, ongeacht of die nu verticaal, horizontaal of in een andere richting staan en of ze nu op een sneaker of een T-shirt staan.

Ontgoocheld

Shoe Branding Europe verzette zich tegen die aanvraag. Met succes: ook in beroep heeft Adidas nu ongelijk gekregen van het Europese Hof van Justitie. Shoe Branding Europe – een notoir discreet bedrijf – wilde gisteren niet reageren op de beslissing. Adidas zegt dan weer “ontgoocheld” te zijn over de uitspraak. Maar, aldus een woordvoerster, de beslissing is beperkt tot een heel specifieke uitvoering van de drie strepen van Adidas. De uitspraak heeft geen invloed op de brede merkbescherming die Adidas heeft op de strepen in verschillende vormen in Europa, klinkt het bij de Duitse sportartikelenreus.

Het aandeel van Adidas zakte na het nieuws 1,8 procent. Toch lijkt de multinational daarmee niet alle controle over drie strepen te verliezen. Het bedrijf kan nog steeds aparte ontwerpen blijven beschermen, en ook eerdere oordelen over de drie schuine strepen op sneakers houden stand.