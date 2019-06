Enige voorstander van “zachte Brexit” valt af in race om premier te worden

Rory Stewart zal niet de volgende premier van het Verenigd Koninkrijk worden. De minister van Ontwikkelingszaken haalde woensdag het minste aantal stemmen in de derde ronde van de Conservatieve voorzittersverkiezing en valt af. Opmerkelijk: van de vijf overgebleven kandidaten was Stewart nog de enige pleitbezorger van een “zachte Brexit”. Hij sloot een Brexit zonder akkoord categoriek uit en ijverde voor het behoud van de douane-unie met de EU. Door zijn vooruitgang in de tweede stemronde werd hij zelfs even getipt als grootste uitdager van Boris Johnson.

Maar die laatste lijkt vooruit te stormen. Net als bij de vorige twee stemrondes haalde de voormalige minister van Buitenlandse Zaken het ook woensdag weer met tientallen stemmen voorsprong op de rest. Donderdag volgt een nieuwe stemronde. (mtm)