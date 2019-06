Mogi Bayat laat Anderlecht-rekening niet langer blokkeren

Mogi Bayat laat niet langer beslag leggen op de rekening van Anderlecht. De makelaar claimde via het gerecht nog betalingsschijven van transfers met het oude bestuur, in totaal goed voor 1,7 miljoen euro. RSCA weigerde die echter te betalen nadat Bayat werd genoemd als spilfiguur in de zaak Propere Handen. De zaakwaarnemer laat zijn eis nu vallen om die som te blokkeren op een rekening.

Anderlecht betaalde Mogi ondertussen al in de oude transferdossiers die het na onderzoek voldoende transparant acht – een regeling tussen de twee partijen –, maar blijft voorts consequent en gaat niet opnieuw in zee met de gecontesteerde makelaar. De club praat alleen verplicht met Bayat om vier spelers – Appiah, Trebel, Kara en Thelin – aan een transfer te helpen, want dat zijn jongens uit zijn portefeuille en Bayat heeft voorlopig geen beroepsverbod. Appiah vertrok al naar Nantes.