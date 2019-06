CLUBNIEUWS. Mirallas wil terugkeren naar België, Standard haalt spelverdeler en Lamkel Zé stuurt zijn kat

60-voudig Rode Duivel Mirallas wil na vijftien jaar in het buitenland terugkeren naar België. Zeker omdat zijn familie dat graag wil. Ondertussen zijn topclubs als Standard, Antwerp en ook Anderlecht op de hoogte van zijn intenties, maar voor geen enkele Belgische club is het een simpel dossier. Standard haalde ondertussen een Marokkaanse Belg en aast op een Roemeense spits. Bij Antwerp stuurde Lamkel Zé dan weer zijn kat.

STANDARD. Rouches halen El Kaddouri en willen Puscas

De transfer van Omar El Kaddouri (28) naar Standard is zo goed als rond. De Rouches betalen zo’n 1 miljoen voor de Marokkaanse Belg en spelverdeler van PAOK die vorig seizoen goed was voor 2 goals en 3 assists in 32 duels. Standard mikt ook op de Roemeense spits George Puscas (23). Hij speelt op het EK U21 en staat onder contract bij het noodlijdende Palermo, waar hij 9 keer scoorde. Galatasaray betaalt de Rouches ook 5 miljoen extra op de huurprijs van 3 miljoen om verdediger Luyindama definitief vast te leggen.

ANDERLECHT. Mirallas wil terugkeren naar België

Kevin Mirallas (31) werd gisteren aan Anderlecht gelinkt. Dat is niet aan de orde, maar de 60-voudige Rode Duivel wil na vijftien jaar in het buitenland wel terugkeren naar België. Zeker omdat zijn familie dat graag wil. Ondertussen zijn topclubs als Standard, Antwerp en ook Anderlecht op de hoogte van zijn intenties, maar voor geen enkele Belgische club is het een simpel dossier.

Mirallas heeft bij Everton nog een contract tot 2020 en werd vorig jaar uitgeleend aan Fiorentina, waar hij dertig wedstrijden speelde (2 goals, 3 assists) en een leider was in de kleedkamer. De flankaanvaller, die ooit verklaarde dat hij op een dag zou terugkeren naar zijn jeugdclub Standard, zal niet tegen eender welke prijs terugkeren. Transferprijs en loon zijn aanzienlijk, zeker als er ook buitenlandse interesse zou zijn die Everton kan uitspelen.

ANTWERP. Arslanagic kan naar Fenerbahçe, Lamkel Zé stuurt zijn kat

Bij Antwerp trekt David Simao voor drie jaar naar AEK Athene, dat zo’n 400.000 euro betaalt. Maar wat met Dino Arslanagic? De verdediger heeft een akkoord met Fenerbahçe, waar hij voor twee jaar met optie kan tekenen. Maar op de Bosuil weten ze van niks. “Hij is niet te koop”, zegt Sven Jaecques. Vandaag op de eerste training (17 uur) in principe nog geen nieuwkomers, op een tester na. Mbokani kreeg tot volgende week vrij. Ook afwezig: Didier Lamkel Zé. Hij wil een beter contract, maar omdat dat uitblijft, stuurt hij (mogelijk een tijdje) zijn kat, al weet je nooit met hem Jaecques is niet op de hoogte van (nieuwe) problemen: “Áls hij ontbreekt, krijgt hij een serieuze boete.”

KV KORTRIJK. Deschacht moet voor 30 juni een keuze maken

Kortrijk wacht tot 30 juni om een T2 aan te stellen. Dan loopt het contract van Olivier Deschacht bij Lokeren af en moet hij een keuze maken. Verdediger Nihad Mujakic streek ondertussen al neer bij KVK.

STVV. Kanaries praten met Rob Schoofs

STVV hervatte gisteren met twee nieuwkomers: de Bosnische middenvelder Tarik Baltic, die overkwam van Troyes, en spits Mathieu Troonbeeckx, die van Heist komt. Mogelijk wordt Rob Schoofs (26) de volgende versterking. De middenvelder is een jeugdproduct van STVV en vertoeft bij KV Mechelen in een onzekere situatie: voetbalt het straks in 1A of 1B na de zaak Propere Handen?

De Truiense CEO Takayuki Tateishi zit in Italië, waar Bologna hard op het gaspedaal drukt voor verdediger Takehiro Tomiyasu – er is sprake van een bod van 6 miljoen – maar er zijn nog clubs uit de Serie A geïnteresseerd. Kamada, die vorig jaar door Frankfurt werd uitgeleend aan STVV, is nu op weg naar Stuttgart. Verdediger Fabien Antunes, die vorig jaar aan Westerlo werd uitgeleend, vertrekt definitief naar de Kemphanen.

WAASLAND-BEVEREN/CLUB BRUGGE. Ampomah meldt zich niet op de eerste training

Bij Waasland-Beveren verzamelden 18 spelers en twee keepers voor de eerste training. Opvallende afwezige: Nana Ampomah. De Ghanees, die op een transfer naar Club Brugge aast, meldde zich niet omdat hij ervan uitging dat hij pas donderdag (vandaag) moest beginnen. “Hij beseft dat hij in de fout ging en zal morgen (vandaag, nvdr.) verschijnen”, aldus sportief manager Danny De Maesschalck.