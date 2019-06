Iran claimt Amerikaanse drone te hebben neergeschoten boven Iraans grondgebied: “Onze grenzen zijn onze rode lijn”

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft donderdag naar eigen zeggen een Amerikaanse drone neergeschoten die het Iraanse luchtruim had geschonden. De ‘spionagedrone’ was het luchtruim binnengedrongen in Kuh-Mobarak, in de zuidelijke provincie Hormozgan, zo maakte de Iraanse staatstelevisie bekend. Een Amerikaanse militaire bron geeft toe dat de drone werd neergehaald, maar volgens hem gebeurde dat in internationaal luchtruim.

Volgens de Revolutionaire Garde betrof het een drone van het type Global Hawk van de Amerikaanse fabrikant Northrop Grumman. Het toestel werd neergeschoten door de Iraanse luchtmacht nabij Kuh-Mobarak in de kustprovincie Hormozgan, aldus de staatstelevisie. Die zender vertoonde donderdagochtend nog geen beelden van het vernielde toestel.

Volgens generaal Hossein Salami, bevelhebber van de Revolutionaire Garde, gaat het om een “duidelijke (...) en precieze boodschap van de verdedigers van het islamitisch vaderland Iran”. Hij had ook een waarschuwing voor de Amerikanen in petto: “Het schenden van de grenzen van de Islamitische Republiek Iran is onze rode lijn.”

Amerikanen ontkennen

Volgens de Amerikaanse bron gebeurde het incident echter in internationaal luchtruim. Eerder had ook de woordvoerder van het Amerikaanse Central Command, kapitein Bill Urban, gezegd dat er donderdag “geen Amerikaanse drone in het Iraanse luchtruim operationeel was”.

Het incident komt op een ogenblik van oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Het Amerikaanse leger had woensdag de beschuldigingen tegen Iran geïntensifieerd, dat het verantwoordelijk houdt voor de aanval tegen twee tankers op 13 juni in de Golf van Oman. Teheran heeft alle betrokkenheid bij die aanvallen ontkend, en eerder laten verstaan dat het opgezet spel is van de VS om het grijpen naar de kracht tegen de Islamitische Republiek te verantwoorden.