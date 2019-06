Duikers van de politie ingezet in zoektocht naar vermiste Théo Hayez (18)

In de zoektocht naar de al bijna drie weken vermiste Belgische toerist Théo Hayez (18) heeft de politie in de Australische kuststad Byron Bay donderdag duikers ingezet.

De duikers gingen de zee in vanop Tallow Beach, een strand vlakbij de vuurtoren waar de zoekactie zich de voorbije dagen op focust. In die buurt werd het laatste signaal van Théo’s gsm opgepikt op 1 juni, ruim twaalf uur nadat de jongen verdween. Woensdag werden daar hondenteams gebruikt.

De politie zegt dat er geen specifieke aanleiding is voor het inzetten van duikers. “We gebruiken gewoon een extra middel van de politie van New South Wales.” Agenten zochten ook te voet in de bosjes in de buurt.

Volgens inwoners is de politie ook op de deuren in de buurt gaan kloppen in de hoop informatie en beelden van bewakingscamera’s te verzamelen. Eén man vertelde een lokaal tv-station dat Théo al “rennend” werd gezien langs zijn huis, niet ver van de bar die de jongen die avond verliet.

Théo Hayez is sinds 31 mei vermist. Foto: EPA-EFE

Intussen zetten ook de lokale vrijwilligers hun zoekacties voort. Op aangeven van een zelfverklaarde helderziende die Théo er om hulp zou “zien” roepen hebben, werd woensdagavond laat nog in de buurt van het zuidelijkere, rotsige strand Broken Head gezocht, maar donderdagochtend kwam een groep van enkele tientallen mensen eveneens samen aan Tallow Beach, in de richting van Broken Head. Ze doorzochten het strand en de bosjes.

Tegelijk daalde een groepje vrijwilligers van de Brunswick Valley Volunteer Rescue Association opnieuw met klimtouwen af van de kliffen rond de vuurtoren.

Nieuwe posters

Vrijwilligers hangen nog steeds meer en nieuwere posters op in Byron Bay en omstreken. Het parlementslid dat de regio vertegenwoordigt, Tamara Smith, liet via Facebook weten dat mensen uit de buurt posters konden oppikken in haar kantoor.

Naast alle zoekacties, is door de inwoners ook al een verblijfplaats geregeld voor Théo’s familie tot 14 juli. Er wordt nog gezocht naar accommodatie voor daarna, voor het geval de jongen niet gevonden is.

Peter terug naar België

Jean-Pierre Pector, Théo’s peter, is intussen uit Byron Bay naar België vertrokken, op een gepland bezoek aan zijn familie. Hij liet donderdag aan de vrijwilligers weten: “Het is heel moeilijk voor mij om te vertrekken zonder enig nieuws over Théo, en om Laurent en Lisa (Théo’s vader en nicht, nvdr.) achter te laten in deze heel moeilijke periode. Weten dat jullie, geweldige mensen van Byron Bay en de regio, zo’n fantastische aanhoudende steun tonen aan Théo’s familie maakt een enorm verschil. Jullie helpen ons om sterk en positief te blijven en brengen zo veel liefde en warmte in onze harten. Jullie zijn echt deel van onze familie nu. We houden van jullie. Dank u, dank u, dank u.”

Théo Hayez (18) verdween tijdens de laatste dagen van een maandenlange reis door Australië. Hij werd het laatst gezien toen hij op 31 mei even na 23 uur de bar Cheeky Monkey’s in Byron Bay verliet. Hij kwam nooit aan in het hostel waar hij verbleef en op 3 juni had moeten uitchecken. Het hostel verwittigde op 6 juni de politie, waarna de zoekacties begonnen. Théo’s nonkel Jean-Pierre Pector en nicht Lisa Hayez helpen van in het begin mee ter plaatse.

