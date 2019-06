Tijdskrediet bezorgt collega’s stress

Zes op de tien bedrijfsleiders zijn ervan overtuigd dat werknemers die het een tijdje kalmer aan doen, voor extra druk zorgen bij de rest van het personeel. Dat blijkt uit een bevraging van Partena Professional bij 222 werkgevers, zo schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen donderdag.

Vorig jaar namen zo’n 111.000 werknemers in Vlaanderen tijdskrediet, weet de RVA, terwijl bijna 57.000 ambtenaren een beroep deden op het systeem van loopbaanonderbreking. Daarnaast gingen nog eens 84.000 Vlamingen met ouderschapsverlof.

Naar een verklaring voor de toegenomen stress bij de ‘overblijvers’ is het niet lang zoeken: slechts 18 procent van de werkgevers zorgt steevast voor vervanging tijdens die periode, 41 procent doet dat nooit. Ze zijn daar ook niet toe verplicht. “Het is niet altijd mogelijk om die werknemers zomaar te vervangen. Vind maar eens iemand die een ‘vier vijfde’ kan opvullen door slechts één dag per week te komen werken. Vergeet ook niet dat er een krapte is op de arbeidsmarkt”, zegt expert Jan Denys. En dus moet er efficiënter gewerkt worden in het overgrote deel van de bedrijven.

Bovendien blijkt de ‘comeback’ van werknemers na hun tijdskrediet of loopbaanonderbreking niet altijd even vlot te verlopen. In nog geen 8 procent van de gevallen keren ze met meer energie terug naar de werkvloer - dat menen althans hun bazen.