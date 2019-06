Winkeldieven kosten elke Belg 119 euro per jaar

Winkeldiefstal blijft in de meeste Europese landen status-quo, maar in ons land is het fenomeen opnieuw toegenomen. Belgische retailers hebben vorig jaar 900 miljoen verloren door diefstallen. Daarmee heeft ons land na Spanje de hoogste winkelcriminaliteit van West-Europa. Dat blijkt uit Retail Security in Europe, een studie in elf Europese landen waarover De Morgen en Het Laatste Nieuws donderdag berichten.

In Spanje verliezen retailers 2 procent van hun jaarlijkse omzet door winkelcriminaliteit. Nederland en België delen de tweede plaats met een kostenplaatje van 1,9 procent van de jaarlijkse omzet. Frankrijk (1,7 procent) en het Verenigd Koninkrijk (1,1 procent) scoren beter.

“Winkeldiefstal voelt elke Belg in de portefeuille”, zegt Dominique Reumers van Checkpoint Systems, dat de studie uitvoerde. “Retailers investeerden vorig jaar 400 miljoen om winkelcriminaliteit te bestrijden; opgeteld bij die 900 miljoen kom je aan 1,3 miljard euro. Dat bedrag wordt doorgerekend aan de klant. Elke Belg betaalt 119 euro om de kosten van gestolen goederen te compenseren.”

Niet alle retailers hebben evenveel last van winkelcriminaliteit. Supermarkten lijden de grootste verliezen met 2,4 procent van hun jaarlijkse omzet, goed voor 420 miljoen euro. Er wordt vooral alcohol gestolen en daarna vlees, vis en kaas. Cosmetica staat op plaats drie en dan chocolade en snoep. In shoppingcentra wordt voor 51 miljoen euro gestolen en in kledingwinkels voor 50 miljoen.