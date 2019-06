Belgische voetbalbond maakte 13 miljoen euro winst in 2018, maar rekent in 2019 opnieuw op verlies

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een winst van 13,1 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die Belga woensdag kon inkijken. Het positief resultaat is grotendeels te danken aan de historische bronzen medaille van de Rode Duivels op het WK in Rusland.

Het Uitvoerend Comité raamde de winst begin dit jaar op van minstens 8 miljoen euro, maar zat er uiteindelijk nog ver naast. De KBVB klokte voor het boekjaar 2018 af op een positief resultaat van 13.121.300 euro, waarvan zo’n 7,8 miljoen euro uit opbrengsten van het WK in Rusland. Geconsolideerd bedroeg de winst zelfs 13.432.700 euro, omdat ook Voetbal Vlaanderen eindigt op een positief resultaat van 311.400 euro.

In 2015 noteerde de KBVB 4,6 miljoen euro verlies, maar dat negatieve resultaat is op drie seizoenen tijd meer dan goedgemaakt. Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een winst van 3,5 miljoen euro, in 2017 werd 1,8 miljoen euro winst geboekt. Dit jaar rekent de KBVB echter opnieuw op negatieve cijfers. In het boekjaar 2019 komt de KBVB uit op een gebudgetteerd verlies van 3,8 miljoen euro. Enerzijds stijgen de kosten voor de uitrol van het elfpuntenplan van CEO Peter Bossaert. Voor de verwezenlijking daarvan wordt in 2019 een bedrag van 2,3 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast stijgen ook de normale werkingskosten door bijvoorbeeld de afschaffing van de baremieke verhogingen en enkele reglementaire aanpassingen.

Vervolgens betaalt de KBVB ook een tol voor de minder aantrekkelijke loting voor het EK in 2020. “We gaan er nog steeds van uit dat net zoals vorig jaar de thuiswedstrijden van onze Rode Duivels niet uitverkocht zullen zijn”, klinkt het. “Het hoeft geen betoog dat het missen van de Final Four in de Nations League een zware streep door de rekening is. Naar volgend jaar toe hopen we in ieder geval op een iets aantrekkelijkere poule in de Nations League en uiteraard een eindtornooi om de cijfers voor 2019 recht te trekken.”

Tom Borgions, financieel directeur van de bond, zal de jaarrekening en begroting zaterdag kort toelichten op de jaarlijkse algemene vergadering van de KBVB.