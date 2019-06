Begeerde Ampomah (Waasland-Beveren): “Ik sprak al met Club Brugge, maar er is nog geen akkoord”

De 23-jarige Ghanese winger Nana Ampomah van Waasland-Beveren ontkent dat hij al een akkoord heeft met Club Brugge nadat hij niet kwam opdagen op training bij de Waaslanders.

Woensdag maakte onze krant bekend dat Ampomah het liefst naar Club Brugge wil - hij staat ook op de radar van Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf en Antwerp. Ampomah wil graag weer met trainer Philippe Clement samenwerken, onder wie hij bij Waasland-Beveren ontbolsterde.

“Ik heb al met Club Brugge ­gesproken, dat was dinsdag”, geeft Ampomah toe bij Het Laatste Nieuws. “Maar van een akkoord is nog geen sprake. Dit is een beslissing die de rest van mijn carrière zal bepalen, ik moet er dus goed over nadenken. Trouwens, eender welk team moet sowieso ook een akkoord met Waasland-Beveren vinden.”

Bij Club Brugge zitten ze deze week nog samen met Waasland-Beveren en dan kan de transfer in een stroomversnelling komen. Op de Freethiel willen ze boter bij de vis, maar er is wel beloofd om mee te werken aan een transfer.