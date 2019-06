Chinese ex-topman van Interpol pleit schuldig aan passieve corruptie

De voormalige chef van Interpol, de Chinees Meng Hongwei, heeft donderdag bij de start van zijn proces in Tianjin schuldig gepleit aan passieve corruptie. De 65-jarige Meng, voormalig viceminister van de Openbare Veiligheid, “toonde berouw” voor het aannemen van omgerekend 1,86 miljoen euro steekpenningen, zo klinkt het in Chinese media.

In september 2018 gaf Mengs echtgenote hem in Frankrijk als vermist op terwijl hij op reis was naar China. De verdwijning van Meng haalde internationaal de krantenkoppen nadat het in Lyon gebaseerde Interpol had gemeld dat het niet wist waar de topman was. Pas nadat de internationale politieorganisatie bij de Chinese regering navraag had gedaan over Meng, gaf China toe dat hij begin oktober was opgepakt. Sindsdien loopt een onderzoek tegen hem door het ministerie van Openbare Veiligheid, dat hij vroeger superviseerde als viceminister.

Meng werd op 27 maart uit de Communistische Partij gezet. Zijn arrestatie kaderde in een campagne van president Xi Jinping tegen corruptie. Zo werd ook Zhou Yongkang aangehouden, een vroegere veiligheidschef en lid van het machtige politburo.

Toch is het erg ongebruikelijk dat de topman van een internationale organisatie met de afmetingen en reputatie van Interpol aangehouden wordt. Critici beschuldigen Xi ervan dat hij de anticorruptiecampagne gebruikt om zijn rivalen aan de kant te schuiven en zijn greep op de macht te versterken. Meng werd in 2016 tot voorzitter van Interpol gekozen en zou tot 2020 in functie blijven.