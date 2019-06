Beerselse osteopaat veroordeeld voor dood van 14-jarig meisje

Beersel - Christopher R., een 57-jarige osteopaat uit Beersel, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel. De man werd schuldig bevonden aan onwettige uitoefening van de geneeskunde en onopzettelijke doodslag op een 14-jarig meisje.

Liana V. (14) overleed in 2015 in het Universitair Ziekenhuis Gent aan tuberculose. Het meisje van Afrikaanse origine was maanden eerder onderzocht door een huisarts die onder meer antibiotica had voorgeschreven, maar haar pleegouders hadden vervolgens R. geconsulteerd.

Die had een alternatieve diagnose en behandeling voorgesteld. Hij had het over asbestbesmetting, depressie en verminderde immuniteit, en hij schreef homeopathische middelen voor. Zelfs toen de toestand van het meisje niet verbeterde maar integendeel achteruit ging, paste R. zijn houding niet aan en zelfs toen het meisje al in het UZ was opgenomen, bleef hij haar behandelende arts mails sturen met zijn adviezen.

Volgens de rechtbank is de man door die onwettige uitoefening geneeskunde schuldig aan de dood van het meisje, omdat hij “handelingen heeft gesteld die hij niet had mogen stellen”, en die “enkel aan een arts toekomen”. Sterker nog: “De fysieke integriteit van het slachtoffer was daarbij ondergeschikt aan zijn pogingen om mensen te overtuigen van zijn geneeswijze.”

Bovendien was hij volgens de rechter nalatig: R. zou “zeker een maand lang kennis hebben gehad van symptomen die hem hadden moeten aanzetten tot het doorverwijzen naar een ziekenhuis.” De rechtbank veroordeelde R. daarom tot een celstraf van twee jaar met uitstel, en een boete van 6.000 euro.

