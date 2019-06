Pijnlijke uitschakeling van Schotse vrouwen op WK: “Is dit wat we willen van de VAR?”

De VAR heeft nog maar eens van zich doen spreken, in negatieve zin. In Groot-Brittannië zijn ze deze keer verontwaardigd na de pijnlijke uitschakeling van Schotland op het WK vrouwenvoetbal.

LEES OOK. Zonder Red Flames is het lastig scoren: VRT ziet geen probleem in lage kijkcijfers WK vrouwenvoetbal

Door een 3-3-gelijkspel tegen Argentinië is Schotland uitgeschakeld op het WK Vrouwenvoetbal. Argentinië heeft nog een kleine kans om als één van de beste vier derdes naar de achtste finales door te gaan, na een voor de Schotten “catastrofale” slotfase waarin de VAR (alweer) een hoofdrol opeiste.

Own goal en twee tussenkomsten van VAR

Schotland leidde na 69 minuten comfortabel met 3-0 maar in het slotkwartier liep het helemaal mis. Bij de eerredder van Menendez maakte niemand zich zorgen maar toen doelvrouw Lee Alexander in de 79e minuut een bal van Florencia Bonsegundo niet uit haar doel kon houden (door FIFA officieel bestempeld als “own goal”) werd het toch nog spannend.

Foto: REUTERS

De Schotse vrouwen leken het echter te halen... tot de fatale slotseconden. Na een tackle van invalster Sophie Howard op Aidana Cometti greep de VAR in en legde de Noord-Koreaanse scheidsrechtster Ri Hyang Ok de bal (terecht) op de stip.

Foto: rr

Alexander stopte de strafschop van Bonsegundo maar opnieuw greep de VAR (onterecht?) in omdat de doelvrouw te vroeg van haar lijn zou zijn gekomen.

Foto: rr

Bonsegundo faalde niet bij haar tweede poging, Argentinië mag zo nog hopen op een verlengd verblijf in Frankrijk en heel Schotland (zelfs heel Groot-Brittannië) bleef verweesd achter. “Is dit wat we willen van de VAR?”, vraagt de Daily Mail zich af. Want op screenshots van de bewuste fase lijkt het er sterk op dat de doelvrouw nog met een voet haar doellijn raakt. De discussie gaat dus over centimeters.

Foto: REUTERS

In de andere wedstrijd in Groep D versloegen de Engelse voetbalsters Japan met 2-0, beide landen hadden zich al geplaatst voor de achtste finales.