Bekende Franse dj overleden na val uit raam

Philippe Cerboneschi, ook bekend onder het pseudoniem Zdar en de helft van het Franse danceduo Cassius, is woensdag overleden nadat hij in Parijs uit een raam gevallen is op een hoge verdieping van een gebouw. Dat heeft zijn manager gemeld. “Hij viel per ongeluk uit een raam”, aldus Sebastien Farran, zonder verdere details te geven.