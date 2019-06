Berenjong gedood omdat voorbijgangers selfies blijven nemen: “Jammer dat het verhaal zo moet eindigen”

Natuurbeheerders ontdekten de beer langs een wandelpad in Scoggins Valley Park begin deze maand. Op sociale media verschenen al snel foto’s van bezoekers bij de nieuwste ‘attractie’. De bezoekers gaven de 45 kilo wegende beer regelmatig eten. Biologen die later ter plaatse gingen om het dier te herplaatsen vonden her en der restjes, onder meer maïs en zonnebloempitten.

Onder meer via Twitter werd opgeroepen om de wilde beer met rust te laten en het pad een tijdlang te mijden. Tevergeefs. De mensen bleven niet weg, waardoor het dier finaal te afhankelijk werd van de bezoekers die zijn pad kruisten.

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A. pic.twitter.com/tI8m5yTbyk