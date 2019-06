Zo veel parlementairen heeft België echt te veel: zelfs politici vinden het overdreven, maar waarom gebeurt er dan niks?

Straks leggen 150 volksvertegenwoordigers hun eed af in de Kamer. Volgens de meeste partijen kan het in de toekomst met een pak minder. Maar het zijn vooral de deelstaatparlementen waar er gesnoeid mag worden. In de wedstrijd om ter meest parlementairen per 1 miljoen inwoners wint België met een straat voorsprong van de ons omringende landen.