Colombia verslaat Qatar pas na héérlijke assist van James Rodriguez in het slot

Colombia heeft woensdag op de Copa America in Sao Paulo nipt Qatar verslagen met 1-0. De beslissende goal van Duvan Zapata kwam er in de 86ste minuut na een héérlijke assist van James Rodriguez, die Colombia zo een ticket bezorgde voor de kwartfinales. De nummer 10 keert na een uitleenbeurt bij Bayern München terug naar Real Madrid, maar wordt in de geruchtenmolen gelinkt aan een transfer naar PSG.

LEES OOK. Argentinië ontsnapt door gemiste penalty maar net aan tweede nederlaag

Qatar kreeg net als Japan in groep C een uitnodiging voor de Copa America. Het emiraat veroverde eerder dit jaar verrassend de eindzege op de Asian Cup (na finalewinst tegen Japan) en organiseert in 2022 het volgende WK. In hun eerste wedstrijd op de Copa America afgelopen zondag slaagde het team van de Golfstaat er nog in om met 2-2 gelijk te scoren tegen Paraguay.