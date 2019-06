Donald Tusk toetst naam Charles Michel af als mogelijke opvolger

Europees president Donald Tusk denkt eraan afscheidnemend premier Charles Michel voor te dragen als zijn opvolger. Hij zal de naam van Michel daarom vanavond aftoetsen bij de andere Europese staatshoofden en regeringsleiders tijdens een Europese top in Brussel over de topjobs. Dat meldt Politico en wordt bevestigd aan De Standaard.

Na de Europese verkiezingen van eind mei zijn heel wat Europese topjobs vacant geworden. Ook die van de voorzitter van de Europese Raad, de functie die momenteel door de Pool Donald Tusk wordt uitgeoefend.

Vanavond komen de Europese staatshoofden en regeringsleider in Brussel bijeen om over de invulling van die topjobs te vergaderen. Tusk denkt er dus aan om Michel te noemen als zijn mogelijke opvolger, ook al is Michel momenteel geen kandidaat voor die functie.

Wel sloten Michel en zijn Nederlandse collega Mark Rutte begin mei, in de marge van de Europese top in het Roemeense Sibiu, een verbond met hun sociaaldemocratische collega’s Pedro Sánchez (Spanje) en Antonio Costa (Portgal) over de invulling van de Europese topfuncties. Zij spraken daar af dat ze zich bij de verdeling ervan niet opnieuw klem zouden laten zetten door de EVP, zoals in 2014 is gebeurd.

Mocht Michel de topfunctie in de wacht slepen, dan is het meteen duidelijk dat Guy Verhofstadt een kruis mag maken over zijn persoonlijke ambitie om voorzitter te worden van het Europees Parlement.