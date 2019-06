Dina Tersago stopt niet met ‘Boer zkt. Vrouw’: “Dit is NIET waar”

Na eerder al BV’s als Natalia, An Lemmens en Goedele Wachters is nu ook Dina Tersago slachtoffer geworden van valse nieuwsberichten op sociale media. Ze laat daarom op Instagram boos weten dat ze niét stopt als presentatrice van ‘Boer zkt. Vrouw’, en waarschuwt haar volgers om zich niet te laten misleiden.

Met het emotionele Facebook-bericht “Dina Tersago in tranen: ‘Door mijn drukke agenda zie ik mijn kinderen amper’” probeert de obscure ‘nieuwssite’ Capable Of Carrying lezers te lokken naar de eigen website. Daar staat te lezen dat de VTM-presentatrice haar afscheid van het populaire programma ‘Boer zkt. Vrouw’ aankondigt. “Dina Tersago heeft het er soms erg moeilijk mee dat ze haar kinderen zo weinig ziet door haar drukke job. ‘Ik heb mijn hele leven lang mijn carrière voorop gesteld, en daarna kwamen mijn kinderen. Maar nu is het genoeg geweest. Ik kies 100% voor mijn kinderen, en daarom neem ik een stapje terug in te televisie wereld. Boer zoekt vrouw heeft mijn carrière een boost gegeven en daar ben ik dankbaar voor! Nu is het tijd dat An Lemmens het stokje overneemt van mij.’ Verteld Dina Tersago in een recent interview”, staat er te lezen (met een knoert van een dt-fout).

Foto: CapableOfCarrying.com

Onzin natuurlijk, laat Tersago woensdag weten op Instagram. “Er gaat momenteel fake news over mij de ronde dat ik zou stoppen met Boer zkt. Vrouw. Dat is NIET waar. Mijn naam wordt in deze artikels onrechtmatig gebruikt om producten te promoten waar ik NIET achter sta en nooit toestemming voor heb gegeven”, schrijft ze boos op Instagram. “Laat jullie hierdoor niet misleiden, alsjeblief! En als jullie een vals bericht tegenkomen, gelieve dan te rapporteren. Nog steeds jullie Boer Zkt Vrouw presentatrice, Dina.”

Tersago is niet de eerste BV die het slachtoffer wordt van dergelijke nepberichten. In het verleden kregen bijvoorbeeld VRT-nieuwslezeressen Hanne Decoutere en Goedele Wachters en VTM-gezichten als Natalia, An Lemmens en Evi Hanssen te maken met soortgelijke oplichters. VRT en VTM dienden toen allebei klacht in bij het federale parket.