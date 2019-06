Volgende week 39 (!) graden? Weermodel voorspelt warmste dag ooit in België

Het Amerikaanse weermodel GFS voorspelt voor volgende week een wel heel straffe hittegolf boven ons land met temperaturen die in de Kempen vlot naar 39 graden gaan. Waarmee we op de warmste dag ooit zouden afstevenen. “Het wordt zeker zeer warm”, zegt Pascal Mormal van het KMI. “Ook het Europese weermodel gaat al naar 37 graden in de Kempen. Enkele dagen geleden was het nog 30. Elke dag worden de voorspellingen warmer.”