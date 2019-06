Tiener die aanslag wilde plegen op Antwerps Centraal Station opnieuw opgepakt omdat hij naar Syrië wilde reizen

Antwerpen - De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft woensdag de 19-jarige Siraj E. M. en zijn echtgenote Iza D. H. (23) opgepakt omdat het koppel van plan zou geweest zijn naar Syrië te reizen. Dat wordt bevestigd door het federaal parket. E. M. werd eerder al in een jeugdinstelling geplaatst nadat hij geprobeerd had naar Syrië af te reizen. Hij was toen in Turkije gestrand zonder geld en gearresteerd bij zijn terugkeer.

Als minderjarige maakte E. M. deel uit van een groep zogenaamde ‘tienerterroristen’ die in 2016 het plan hadden opgevat een aanslag te plegen tegen het Centraal Station in Antwerpen en tegen Filip Dewinter (Vlaams Belang). “Siraj zou de tweede tas achterlaten in het station”, verklaarde een van de leden toen aan de politie. Als minderjarige werd E.M. toen niet mee voor de rechter vervolgd, de meeste betrokkenen kwamen weg met straffen met uitstel. Twee ronselaars kregen bij verstek tien jaar cel.

Ditmaal wordt de jonge man samen met zijn echtgenote verdacht van lidmaatschap van een terroristische groepering, het verspreiden van propaganda en het pogen af te reizen naar Syrië. Ze verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Mechelen.