TRANSFERGERUCHTEN. Real Madrid mengt zich in dans om Neymar, Lukaku heeft persoonlijk akkoord met Inter

Er is maar één gespreksonderwerp dezer dagen in de Spaanse sportkranten: de toekomst van Neymar. Sommigen zien hem al op huizenjacht in Barcelona, anderen melden dat Real zich ook gemengd heeft in de jacht op de Braziliaanse vedette. In Engeland bericht de pers dat Romelu Lukaku op weg is naar de exit bij Manchester United nadat hij een persoonlijk akkoord bereikte met Inter. Alle transfergeruchten van de dag - te degusteren met een flinke korrel zout.

Het Engelse tabloid The Sun schrijft dat Romelu Lukaku op weg is naar de uitgang bij Manchester United. De Rode Duivel zou een persoonlijk akkoord hebben met Inter, waar hij 200.000 euro per week zou kunnen gaan verdienen. Heel wat minder dan zijn loon bij Man U, maar Lukaku wil vooral opnieuw aan spelen toekomen en ziet heil in een samenwerking met trainer Antonio Conte.

Foto: REUTERS

Een transfer lijkt wel niet evident te worden. Man U gaat akkoord om de Rode Duivel voor een bedrag van zo’n 85 à 90 miljoen euro te laten vertrekken naar Italië, maar dat kan Inter niet zomaar ophoesten. In Italië zouden ze eerst nog een oplossing moeten vinden voor Mauro Icardi, de enfant terrible die er nu in de spits staat.

Real mengt zich in de dans om Neymar

Er is maar één gespreksonderwerp dezer dagen in de Spaanse sportkranten: de toekomst van Neymar. Sinds duidelijk werd dat PSG open staat voor een vertrek van zijn Braziliaanse superster, zoemt het van de geruchten over een terugkeer naar Barcelona. ‘Operatie Neymar’, noemt het toonaangevende Marca het. Want ‘Ney’ terughalen belooft een huzarenstukje te worden. Volgens Le Parisien schat PSG de marktwaarde van Neymar op 300 miljoen euro.

Om de prijs te drukken zou Barcelona-voorzitter Bartomeu één of meerder spelers willen aanbieden aan de Parijzenaars. Dembélé, Umtiti, Rakitic en zelfs Griezmann werden al genoemd, maar ook Coutinho - die genoemd wordt bij PSG - zouden mogelijkheden zijn. Televisiezender Gol berichtte zowaar dat Neymar al opnieuw op zoek zou zijn naar een huis in Barcelona. De Braziliaan zou opnieuw zijn oude woning willen betrekken.

Foto: REUTERS

Volgens El Mundo Deportivo - nochtans een krant uit Barcelona - speelt Real Madrid ook nog mee. De Koninklijke zou net zoals Barcelona geld en een speler willen bieden. 130 miljoen euro plus Gareth Bale of James Rodriguez, zo klinkt het. Vooral voorzitter Florentino Perez zou Neymar graag zien komen omwille van zijn commerciële waarde. Trainer Zinedine Zidane zou meer gewonnen zijn voor de komst van landgenoot Paul Pogba omdat hij vindt dat het middenveld versterking kan gebruiken.

Manchester United wil 180 miljoen voor Pogba

Enig probleem met dat laatste: Manchester United wil volgens The Telegraph 180 miljoen vangen voor Pogba. Heel wat meer dan de 110 miljoen die het zelf in 2016 neerlegde voor de Fransman, terwijl die nochtans nooit helemaal kon overtuigen op Old Trafford. Dat kan een probleem worden voor Real, dat al ruim 300 miljoen spendeerde aan de transfers van Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy en Rodrygo. Een mogelijke ruildeal met Bale zouden ze in Manchester niet zien zitten: de Welshman is bijna 30 en te blessuregevoelig.

Ook Juventus zou Pogba maar wat graag willen terughalen naar Turijn, maar net zoals Real zien zij het niet zitten 180 miljoen op tafel te leggen voor de middenvelder. In Engeland melden ze dat Pogba bang is dat hij door de hoge vraagprijs van United moet blijven waar hij nu zit: bij een club die veroordeeld is tot Europa League-voetbal.

Atlético dokt 120 miljoen euro voor toptalent Joao Felix

Atlético Madrid lijkt de strijd om Joao Felix gewonnen te hebben. De 19-jarige offensieve middenvelder van Benfica was in zijn debuutseizoen goed voor liefst 15 goals en 7 assists voor de kampioen van Portugal. Spaanse en Portugese media melden dat Los Colchoneros zijn volledige afkoopclausule van 120 miljoen euro op tafel leggen voor de tengere tiener, die in de halve finales van de Nations League ook zijn debuut maakte voor de Portugese nationale ploeg.

Foto: REUTERS

Volgt Jorginho zijn trainer naar Juventus?

Chelsea-middenvelder Jorginho zou zomaar eens zijn trainer Maurizio Sarri kunnen volgen naar Juventus, klinkt het in de Engelse pers. Jorginho was levensbelangrijk in het typische spel van Sarri bij Napoli en volgde zijn trainer ook al vanuit Napels naar Londen. “We wachten af om te zien of het waar is wat in de kranten staat”, vertelde zijn makelaar Joao Santos bij Tuttomercatoweb. “Jorginho heeft nog een contract van vier jaar bij Chelsea en is daar op dit moment gelukkig.”

Mogelijk obstakel voor een transfer van Jorginho zou het transferverbod van Chelsea kunnen zijn, dat geen vervangers kan halen en eerder ook al Eden Hazard zag vertrekken.

The Blues hopen wel het einde van de week Frank Lampard te kunnen aanstellen als nieuwe trainer. Chelsea zou een driejarig contract hebben klaarliggen voor de terugkeer van hun clubicoon. Dat schrijft The Evening Standard. Lampard maakte indruk in zijn debuutseizoen als coach bij tweedeklasser Derby County. De voormalige middenvelder loodste het team meteen naar de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League, die uiteindelijk met 2-1 verloren werd van Aston Villa.