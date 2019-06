Als de plaatselijke voetbalclub eigenlijk een criminele organisatie is: parket opent jacht op verdachte weldoeners van vzw’s

Al zeker in een op de tien gemeenten in Limburg zijn er aanwijzingen dat er bij de plaatselijke sportclub of vereniging louche organisaties actief zijn. Het gaat om criminelen die bijvoorbeeld geld proberen wit te wassen of een drugshandel opzetten. Het parket brengt dat in kaart. “Als een criminele motorbende ritjes organiseert voor zieke kindjes, dan is dat vreemd.”