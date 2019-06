Belgische beloften moeten bekomen van stevige uppercut: "Snap vergelijking met vorige generaties niet, we deden ons best"

De Jonge Duivels zijn zo goed als uitgeschakeld op het EK onder de 21 jaar na een nederlaag in de laatste minuut tegen Spanje: 2-1. Dodi Lukebakio en Samuel Bastien waren duidelijk nog onder de indruk van de "stevige uppercut" die ze te verwerken kregen: "Ik snap niet waarom er vandaag de vergelijking wordt gemaakt met de vorige generaties. We hebben gedaan wat we konden."