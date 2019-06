Ouders veroordeeld: uitgehongerd meisje (3) kreeg enkel beschuit en water en woog amper 8 kilo

De vader en moeder van een 3-jarig meisje zijn woensdag veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf omdat ze hun dochtertje tussen 2013 en 2016 uithongerden. Het kind woont intussen niet meer bij haar ouders.

Het koppel uit Engis nabij Luik onthield het meisje tussen haar geboorte in 2013 en augustus 2016 bewust voldoende voeding. De ondervoeding kwam uit toen het meisje drie jaar oud was en voor het eerst naar de lagere school ging, waar de alarmbellen al snel afgingen. Volgens een leerkracht “haastte ze zich altijd naar voedsel als haar dat geven werd”.

De ouders reageerden echter nooit op opmerkingen van de school. Uiteindelijk moest de grootmoeder van het meisje klacht indienen om de situatie aan de kaak te stellen. Uit onderzoek bleek dat het meisje werd grootgebracht op droge beschuiten en water, nooit melk kreeg, en zonder deken moest slapen in een onverwarmde kamer.

Daarom werd ze in augustus 2016 in het ziekenhuis opgenomen. Op dat moment was het 3-jarige meisje vel over been: ze woog warempel amper acht kilo. In het ziekenhuis bleek bovendien dat het meisje nooit een kinderarts had gezien, niet gevaccineerd was en achterliep qua groei. Tijdens haar drie weken in het ziekenhuis kwam ze drie kilo aan en groeide ze vier centimeter.

Schadevergoeding

De ouders moesten zich in mei voor de correctionele rechtbank in Hoei verantwoorden. Toen klonk het dat ze voorzichtig waren met wat hun dochter at, uit vrees voor allergieën die nooit door een arts waren vastgesteld. De rechter had weinig oor voor die verklaring, en veroordeelde hen woensdag tot 18 maanden celstraf (voor twee derde met uitstel) en een schadevergoeding van 1.000 euro voor het meisje, dat niet meer bij haar ouders woont.