Zwembad Puyenbroeck opent weer maand na mysterieuze daling van waterpeil

Wachtebeke -

Het buitenzwembad van provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke zal zaterdag opnieuw openen. Dat zegt gedeputeerde voor recreatiedomeinen Annemie Charlier (N-VA). Er kon bijna een maand lang niet gezwommen worden nadat het waterpeil in het zwembad medio mei onverklaarbaar begon te zakken. “Alles wat bij deze kon mislopen, is misgelopen”, zegt Charlier.