Thaise boer doorboord door slagtand olifant

In een nationaal park in het oosten van Thailand is een Thaise boer om het leven gekomen na door de slagtand van een olifant te zijn doorboord.

De 26-jarige landbouwer en zijn echtgenote lagen te slapen in een tent toen drie in het wild levende olifanten, op zoek naar voedsel, opdaagden. De dieren begonnen de tent vernielen, vertelde aan het Franse persbureau AFP kapitein Chalit Sudachan van de politie in de provincie Buriram. De vrouw verborg zich daarop onder een nabij staande vrachtwagen, de man probeerde te vluchten. Maar hij kreeg een stoot van een slagtand die hem onder de borst doorboorde.

In Thailand leven in sommige delen van het koninkrijk nog 2.700 olifanten in het wild, tegen meer dan 100.000 in 1850. Ontbossing noopt de viervoeters er meer en meer toe samen te leven met de mens, wat soms leidt tot incidenten met de plaatselijke bevolking.