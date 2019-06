Vakbond roept op tot staking bij Duits cabinepersoneel Lufthansa in zomervakantie

Het cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Lufthansa en prijsvechtdochters Eurowings en Germanwings in Duitsland gaat mogelijk staken in de zomervakantie. Dat kondigde de Duitse vakbond Ufo aan. De stakingen kunnen gevolgen hebben voor reizigers als vluchten uitvallen.

De vakbond en Lufthansa liggen al enige jaren af en aan in de clinch over de beloning van het cabinepersoneel. Het conflict spitst zich nu met name toe op Eurowings. Ufo, dat naar eigen zeggen 30.000 cabinepersoneelsleden vertegenwoordigt, wil dat het beloningsbeleid voor heel het concern wordt vastgesteld. In maart had de vakbond al aangekondigd te gaan staken in de zomer als er geen oplossing kwam. Daar heeft Lufthansa niet op gereageerd.

Bij Eurowings en Germanwings mag het cabinepersoneel zich “zo snel mogelijk” uitspreken over acties. Bij Lufthansa duurt het nog enkele weken voor dat zover is. Pas als die formele hobbel is genomen, kan Ufo concrete stakingsplannen naar buiten brengen.

Onbegrip bij directie

Lufthansa reageert donderdag met onbegrip op het nieuws over de staking. Volgens het bedrijf kan er nu geen staking komen, omdat er momenteel geen open collectieve arbeidsovereenkomsten zijn of concrete eisen. “We kunnen de arbeidsomstandigheden voor meer dan 20.000 personeelsleden niet regelen als zelfs de eerder overeengekomen akkoorden niet veilig zijn”, klinkt het.

Ufo had in maart arbeidsovereenkomsten met Lufthansa opgezegd, maar de luchtvaartmaatschappij weigerde die opzegging te erkennen. Lufthansa liet donderdag nog weten een betrouwbare partner nodig te hebben om gezamenlijk oplossingen te zoeken voor de medewerkers. “Het is voor ons niet duidelijk of en wanneer Ufo de rol van betrouwbare, constructieve onderhandelingspartner zal opnemen.”

Volgende week maandag vindt bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, dat onder Eurowings valt, een bijzondere ondernemingsraad plaats. Er heerst wat onrust bij het bedrijf sinds Lufthansa zondagavond een nieuwe winstwaarschuwing de wereld in stuurde. Daarin zei ze dat Eurowings ook dit jaar operationeel verlieslatend zal zijn, hoewel er tot dan op break-even werd gemikt.