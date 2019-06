Italiaanse beloften zingen luid hun volkslied mee, voor deze mascotte zelfs té luid...

Het volkslied van Italië, Il Canto degli Italiani of ook Fratelli d’Italia genoemd, wordt door velen beschouwd als één van de mooiste volksliederen ter wereld. De Italianen zijn er dan ook fier op, niet in het minst de voetballers en de voetbalsters. Zowel de beloften op het EK U21 voor eigen volk als de vrouwen op het WK in Frankrijk zingen telkens uit volle borst mee. Luid, en soms zelfs iets té luid: een mascotte bij de beloften hield immers zijn hand voor de oren...