Vier jaar cel voor man die ex met geladen pistool bedreigde in Oostende

Oostende - Een 36-jarige Algerijn heeft in de Brugse strafrechtbank vier jaar effectieve celstraf gekregen voor het terroriseren van zijn ex-partner uit Oostende. Het openbaar ministerie had vijf jaar celstraf gevorderd.

Het slachtoffer leerde Naim A. kennen in 2014. De vrouw kreeg geregeld klappen en toen hun relatie eind 2017 op de klippen liep sloegen bij A. de stoppen helemaal door. “Hij zag mijn cliënt als zijn bezit en vond dat hij het recht had om op haar te slaan”, pleitte advocaat Koen Stubbe. “Hij kon niet verkroppen dat zij een nieuwe vriend had.”

Maar het bleef niet bij vuistslagen. In de zomer van 2018 stak A. de voordeur van het appartement van zijn ex in brand en op 9 januari 2019 sleurde hij de vrouw aan haar haren uit de lift. Hij plaatste een geladen pistool tegen haar hoofd en bleef haar ook de volgende dagen met de dood bedreigen. “Hij dreigde er zelfs mee om haar te verminken met zuur en stuurde via Facebook foto’s door van slachtoffers van zuurgooiers”, aldus meester Stubbe.

Op 14 januari werd A. in de boeien geslagen, maar de agressieveling probeerde uit het commissariaat te ontsnappen en viel daarbij vier meter naar beneden. Hij kwam dan ook op krukken naar zijn proces. De man ontkende de brandstichting en het feit dat hij op 9 januari zijn vuurwapen bij zich had. Zijn advocate Nadia Lorenzetti drong aan op mildheid.