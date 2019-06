9 op 10 aanwervingen bij Brusselse gemeenten en OCMW’s is niet conform de taalwet

Vorig jaar was 76,3% van de aanwervingen van statutair personeel door de Brusselse gemeenten en OCMW’s conform de bestuurstaalwetgeving. Bij het contractueel personeel was dat echter slechts 9,8%, zo blijkt uit het jaarverslag van Brussels vice-gouverneur Jozef Ostyn, die erover moet waken dat de Brusselse gemeenten de taalwetgeving respecteren.

Vice-gouverneur Ostyn ontving 2018 3.113 meldingen van aanwervingen. Daarvan was de taalwetgeving in 673 dossiers volledig gerespecteerd. De vice-gouverneur schorstte 1.799 beslissingen of 57,8% van het totaal. Hij ‘tolereerde’ ook 641 dossiers (20,6%) van personeel, dat niet over het wettelijk vereist taalbrevet beschikte, omdat het ging om contractuele aanwervingen zeer korte duur.

Ook de pariteit van de leidinggevenden bij de Brusselse gemeenten en OCMW’s (minstens 25% van de betrekkingen voorbehouden aan Nederlandstaligen) wordt slecht nageleefd. Slechts vijf van de 19 gemeenten en zeven van de 19 OCMW’s leven deze verplichting na, stelde de vice-gouverneur vast na onderzoek door zijn diensten.

Vice-gouverneur Ostyn besluit dat “de situatie met betrekking tot de naleving van de bestuurstaalwetgeving in de Brusselse lokale besturen problematisch blijft”. Hij verwijst naar het hoge percentage van de aanwervingen en benoemingen waarbij de wettelijke vereisten niet worden gerespecteerd. “Dat doet natuurlijk niets af aan de inspanningen die sommige andere lokale besturen wel degelijk doen om de tweetalige dienstverlening te verzekeren en aan het feit dat heel wat personeelsleden wel degelijk de nodige inspanningen leveren om het vereiste taalbrevet te behalen en om in hun dagelijkse werk een correcte en professionele dienstverlening te bieden aan alle burgers.”