Veertien burgers, onder wie twee ambulanciers, gedood bij bombardementen door Syrische regering

Bombardementen van het Syrische regeringsleger hebben donderdag het leven gekost aan veertien burgers in het noordwesten van Syrië. Dat meldden het Syrische observatorium voor de mensenrechten en een hulporganisatie. Onder de slachtoffers zijn volgens de Britse ngo twee ambulanciers en zeven kinderen.

De twee hulpverleners kwamen om toen hun ambulance in Maarrat al-Numan, in de fel bevochten provincie Idlib, “bewust als doelwit werd gekozen”, zegt Fouad Issa, een van de verantwoordelijken van de hulporganisatie Benefsej. Ook een vrouw die werd vervoerd in de ambulance, kwam daarbij om. Bombardementen van het Syrische leger elders in het zuiden van Idlib kostten het leven aan zeven kinderen, aldus het observatorium. Ook vier volwassen kwamen om bij die luchtaanvallen.

Het Syrische leger lanceerde met Russische luchtsteun in april een offensief om Idlib te heroveren. De provincie is grotendeels in handen van de aan al-Qaida gelinkte groepering Hayat Tahrir al-Sham en is het laatste grote bastion van rebellen en jihadisten in Syrië. Volgens het observatorium werden sinds het begin van het offensief al 473 burgers, onder wie 115 kinderen, gedood. Woensdag nog veroorzaakten regeringsbombardementen volgens de Britse ngo 17 doden.