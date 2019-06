Omvangrijkste speurtocht naar buitenaards leven tot nu toe levert geen “naald in een hooiberg” op

Drie jaar lang hebben Amerikaanse astronomen de kosmos afgespeurd naar buitenaards leven. Tevergeefs, melden de wetenschappers van het Californische SET-instituut donderdag.

Het programma ‘Breakthrough Listen’ onderzocht 1.327 sterren tot op een afstand van 160 lichtjaren, de omvangrijkste speurtocht naar buitenaards leven ooit. Maar daarbij vonden de onderzoekers “geen ongelooflijk geavanceerde beschavingen die ons met krachtige zenders proberen te bereiken”, zegt astrofysicus Danny Price van de University of California in het jongste nummer van het vakblad The Astrophysical Journal.

De zoektocht naar een “naald in een hooiberg” gebeurde met krachtige radiotelescopen in de VS en Australië. In miljarden radiofrequenties is naar signalen van buitenaards leven gespeurd. Dat er niets werd gevonden, kan te maken hebben met het feit dat het onderzoek zich misschien op verkeerde frequenties heeft gericht of dat de signalen met interferentie van op onze eigen planeet te maken hebben gekregen. Of er is nog niet in de juiste richting gezocht.