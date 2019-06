Minister van Staat Armand De Decker met alle égards begraven in Ukkel

Ukkel - Minister van Staat Armand De Decker heeft donderdag een staatsbegrafenis in een bomvolle Sint-Pieterskerk in Ukkel gekregen. Heel wat politici tekenden present, onder meer Herman De Croo, Herman Van Rompuy en Didier Reynders namen het woord.

Armand De Decker overleed vorige woensdag op 70-jarige leeftijd. De Decker was jarenlang voorzitter van de Senaat, maar bekleedde daarnaast nog tal van andere ambten. Zo was hij onder meer Kamerlid, Brussels parlementslid en burgemeester van Ukkel. Op het einde van zijn carrière viel de naam van De Decker in het Kazachgate-dossier. Hij werd in verdenking gesteld voor ongeoorloofde beïnvloeding en stapte op bij de MR. Hij bleef wel in het Brusselse parlement zetelen.

De Decker kreeg donderdag een staatsbegrafenis in de Sint-Pieterskerk in Ukkel, in aanwezigheid van tal van ministers van Staat en andere prominente politici. Onder meer voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, minister van Staat Herman De Croo en vicepremier Didier Reynders namen het woord.

Staatsmannen spreken

“We wisten van je psychologische en morele pijn, maar veel van ons waren niet op de hoogte van je fysieke pijn. Misschien hadden beide wel met elkaar te maken”, zei Van Rompuy. Hij haalde onder meer herinneringen op aan “de politiek zo moeilijke jaren 2007 en 2008”, toen de twee samen werden aangesteld als koninklijk bemiddelaar. “Ik heb je toen leren kennen als een loyale en enthousiaste partner, die extremisme uit welke hoek dan ook verafschuwde. Je was de gematigdheid zelve, een kwaliteit waarvan ik soms denk dat ze aan het verdwijnen is.”

Herman De Croo prees De Decker voor zijn “temperament en nieuwsgierigheid”, onder meer tijdens zijn periode als minister van Ontwikkelingssamenwerking. “Je ging ter plaatse kijken, soms in gevaarlijke omstandigheden. Dat is voor iedereen die dat departement opneemt een les in nederigheid.”

Ook vicepremier Didier Reynders, Ukkels burgemeester Boris Dilliès, Senaatsvoorzitter Jacques Brotchi (allen MR) en voormalig voorzitter van het Brussels parlement Charles Picqué (PS) namen het woord. Onder meer de federale ministers Sophie Wilmès en Marie Christine Marghem, uittredend Waals minister-president Willy Borsus (allen MR) en uittredend Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) woonden de plechtigheid bij.

De Decker wordt begraven op het kerkhof van Ukkel.