Meerdere verdachte pakketten gevonden op sporen tussen Asse en Jette: DOVO ter plaatse, alle treinverkeer onderbroken

Jette / Asse / Ternat -

Alle treinverkeer op de spoorlijn tussen Asse en Jette, en op de lijn tussen Jette en Ternat is onderbroken. Omstreeks kwart voor één donderdagmiddag werden op de sporen voorlopig twee verdachte pakketten gevonden. Ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse om de verdachte pakketten te onderzoeken. De NMBS legt op de bewuste trajecten vervangbussen in.