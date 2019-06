Socialisten en liberalen stellen veto tegen Manfred Weber (EVP) als Commissievoorzitter

Manfred Weber (EVP) kan een kruis maken over zijn ambitie om voorzitter van de Europese Commissie te worden. De sociaaldemocratische en liberale fracties in het Europees Parlement hebben Weber donderdag laten weten dat ze hem niet zullen steunen als de Europese leiders hem zouden voordragen. Het veto is gericht tegen Weber, maar niet tegen de EVP, die nu dus uitgedaagd wordt met een alternatieve kandidaat op de proppen te komen die wél aanvaardbaar is.

Het is de Belgische covoorzitter van de groene fractie Philippe Lamberts (Ecolo) die bekendmaakte dat de S&D-fractie en Renew Europe tijdens een overlegmoment hebben laten weten dat ze Weber definitief uitsluiten van het Commissievoorzitterschap. Een goede bron in het Europees Parlement heeft het nieuws intussen aan Belga bevestigd.

“Dit is een veto tegen de persoon van Weber, maar het is niets persoonlijks”, luidt het. Aan de basis zou de weigering liggen van zowel de Franse president Emmanuel Macron, die zich aangesloten heeft bij de Europese liberalen, als de Spaanse sociaaldemocratische premier Pedro Sanchez om Weber te aanvaarden. Allebei vinden ze de Duitse EVP’er te rechts en te onervaren. Macron steekt ook langer niet onder stoelen of banken dat hij de Beierse politicus te weinig charismatisch vindt.

Angela Merkel

Omdat het veto niet tegen de EVP gericht is, maakt de grootste familie in het Europees Parlement nog steeds een kans om het voorzitterschap van de Commissie binnen te halen. Het is echter nog niet duidelijk of de partij bereid is Weber te laten vallen. Volgens sommigen zou de Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank opeisen voor haar landgenoot Jens Weidmann als prijs voor het opgeven van Weber (CSU).

Weber was een van de ‘Spitzenkandidaten’ die de Europese politieke families voor de verkiezingen nomineerden als kandidaat-Commissievoorzitter. Nu haar kandidaat geen kans meer maakt, is het weinig waarschijnlijk dat de EVP de socialistische kandidaat Frans Timmermans zal steunen als hij zou worden voorgedragen. Ook de kansen van de liberale kandidate Margrethe Vestager lijken te slinken, ook al was zij strikt genomen geen Spitzenkandidat voor de liberale familie.