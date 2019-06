Michel Verschueren helpt gerucht over overlijden zelf de wereld uit: “Wees gerust, ik zit nog op mijn stoel”

Michel Verschueren (88) heeft donderdagmiddag zelf even iedereen gerust moeten stellen nadat via social media het gerucht was verspreid dat de ex-manager van voetbalclub Anderlecht overleden zou zijn.”Wees gerust, ik zit nog op mijn stoel in Anderlecht”, tweette Mister Michel.

Het gerucht over de dood van Verschueren senior werd donderdag verspreid via enkele supporterskanalen en verspreidde zich al snel als een lopend vuurtje. Even paniek… tot de kranige tachtiger zelf tussenbeide kwam. Toen een ongeruste fan hem aansprak op Twitter stelde Verschueren iedereen in zijn gekende stijl gerust. “Wees gerust, ik zit nog op mijn stoel in Anderlecht”, tweette de man die tussen 1980 en 2003 naam maakte als manager van de Belgische recordkampioen.