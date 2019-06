Dierenbeul onthoofdt 22 prijsvinken in Houthulst: “Hun hoofd afgerukt: wie doet nu zoiets?”

Houthulst - Terwijl Kris Verslype en zijn familie volop aan het genieten waren van hun vakantie in Turkije sloeg een dierenbeul deze week hardhandig toe. Tweeëntwintig vinken van de Houthulstenaar werden in het bos onthoofd teruggevonden.

Een nachtmerrie, zo noemt Kris Verslype nu al de vakantie waarvan hij normaal gezien nu nog volop zou moeten van genieten. Nadat hij woensdagochtend het nieuws kreeg dat dieven vinken stolen uit de tuin van zijn moeder, kreeg hij ’s avonds te horen dat de vinken onthoofd terug gevonden waren in een zak. “Woensdagmorgen zaten we hier te ontbijten toen mijn moeder ons opbelde. Zesentwintig vinken die tijdens onze reis in haar tuin verbleven, bleken gestolen”, begint Kris het verhaal. Hij belde onmiddellijk rond naar vrienden waar ook andere van zijn vogels voor tien dagen zouden verbleven. Die vinken bleken gelukkig niet gestolen te zijn.

Bij Kris zijn moeder stonden vinken die momenteel opgeleid worden om echte prijsvinken te worden. De Houthulstenaar lanceerde dan ook onmiddellijk een oproep op Facebook om zijn toekomstige kampioenen terug te vinden. “We kregen verschillende tips binnen. ’s Avonds kreeg ik via iemand te horen dat de kooien teruggevonden werden in het Houthulste Vrijbos.” De politie werd op de hoogte gebracht en enkele vrienden gingen ter plaatse een kijkje nemen. Zij stelden iets verschrikkelijks vast. “In een plastiek die bij de kooien stond zaten tweeëntwintig vinken met hun hoofd afgerukt. Wie doet nu zoiets?” Volgens Kris wilden de dieven alle zesentwintig vinken aanvankelijk ofwel verkopen ofwel zelf houden. “Doordat er een oproep kwam op Facebook is er misschien paniek ontstaan.

Zaterdagochtend keert de familie Verslype terug naar huis. Dan stapt Kris onmiddellijk naar de politie toe om aangifte te doen. Hij beseft echter dat het moeilijk wordt om de daders te vinden. “Enkele jaren geleden werden vier van mijn vinken op dezelfde plaats gestolen. De daders zijn nooit teruggevonden. Wat een mooie hobby zou moeten zijn, gaat ieder jaar achteruit. Wat een mooie vakantie moest worden, is uitgedraaid in een echte nachtmerrie. De daders van deze dierenmishandeling moeten gestraft worden.”