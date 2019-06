Vertrouwen van consument in economie op laagste niveau sinds 2013

Het vertrouwen van de Belg is in juni teruggelopen, nadat het in mei nog gestegen was. Dat meldt de Nationale Bank van België (NBB) donderdag. Vooral de vooruitzichten voor de economische situatie in België zijn fors verslechterd, tot het laagste niveau sinds april 2013.

De indicator voor de economische situatie is gedaald tot -16, van -9 in mei. Het consumentenvertrouwen in het algemeen daalde van -5 naar -7. Ook is de verwachting dat de werkloosheid zal stijgen licht toegenomen, van 7 naar 8. Volgens de Nationale Bank zijn de consumenten vooral pessimistischer geworden ten aanzien van de macro-economische factoren.

Op persoonlijk gebied tonen de gezinnen zich echter optimistischer over hun financiële situatie. Bovendien verwachten ze dat ze de komende maanden meer zullen sparen