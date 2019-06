“Telefoonshow Poetin doelwit van cyberaanval uit buitenland”

De jaarlijkse show waarin Russisch president Vladimir Poetin vragen van de bevolking beantwoordt, is donderdag het doelwit geworden van een cyberaanval, zo zei een presentator tijdens de nationale uitzending. Het callcenter kreeg te maken met een “massale DDoS-aanval uit het buitenland”, aldus de presentator. Bij zulke ‘distributed denial of service’-aanvallen worden servers bestookt met nutteloze aanvragen tot ze blokkeren.

“We waren in staat het af te weren... We krijgen nog altijd telefoontjes”, aldus de presentator. De Russen stuurden zowat 2 miljoen vragen om aan de president voor te leggen. Provider Rostelecom bevestigde de aanval, zo berichten Russische staatsmedia.

Triestige gevolgen

Een oorlog tussen de VS en Iran zou voor de regio catastrofaal zijn, waarschuwde de Russische president Vladimir Poetin tijdens “Directe Lijn”, zijn jaarlijkse vraag-en-antwoordronde met het Russische volk. Volgens hem zou zo’n oorlog “triestige gevolgen” inhouden voor het Midden-Oosten.

“De Verenigde Staten zeggen dat ze niet uitsluiten geweld te gebruiken (...). Dat zou een opflakkering van geweld en een enorme vluchtelingenstroom veroorzaken”, aldus Poetin. “Dat zal heel gevaarlijk zijn voor wie zulke pogingen zou doen. We weten niet wat daarna zou kunnen gebeuren. In de islamitische wereld, staan de Iraniërs erom bekend als een volk dat zijn veiligheid kan garanderen. Ik wil niet dat de situatie ontaardt.”

Rusland slaagde erin nauwe banden te behouden met zowel Iran als Israël, nochtans rivalen in het Midden-Oosten. Het hoofd van de Russische veiligheidsraad, generaal Nikolaj Patroesjev, zal later een ontmoeting hebben met functionarissen uit de Verenigde Staten en Israël, om het over Iran te hebben.