Ziekentransport botst met dure Maserati op kruispunt

Roeselare - Op het kruispunt van de Duizendzinnenstraat met de Koolzaadstraat in Rumbeke kwam het donderdag kort na de middag tot een zware botsing tussen twee bestuursters.

Een vrouw die onderweg was met een Volkswagen Caddy van Ziekenvervoer Deconinck uit Roeselare botste met de Maserati Levante van Evelien Huyghe (43) uit Sint-Eloois-Winkel.

“Ik had boodschappen gedaan en was onderweg naar huis toen die bestelwagen mij in de flank greep”, zegt Evelien, die als bij wonder ongedeerd bleef.

Haar Maserati werd weggekatapulteerd en maakte een bocht van 180 graden. De zware bolide belandde een tiental meter verder boven een sloot bij een tarweveld.

Van de Caddy van de andere bestuurster, die geen voorrang had verleend, was de volledige voorzijde ingedeukt. De brandweer werd opgeroepen om de vrouw te bevrijden, maar ze kon op eigen houtje haar voertuig verlaten.

Op het moment van de klap had ze gelukkig geen patiënt mee, want ze was op weg om iemand op te halen. “Ze heeft verwondingen aan de pols en aan de ribben, maar het valt mee”, klinkt het bij haar werkgever, die na het ongeval druk in de weer was om de onvoorziene situatie op te lossen.

Ook de Maserati van Evelien, een wagen die al snel 100.000 euro kost, liep veel schade op en moest worden getakeld. “Mijn man heeft hem pas een jaar geleden nieuw gekocht. Hij is omnium verzekerd, dus hopelijk krijgen we de waarde terug”, aldus de bestuurster.

Door het ongeval was de Duizendzinnenstraat een hele poos versperd. Volgens buurtbewoners gebeurt het geregeld dat automobilisten het landelijke kruispunt kruisen zonder te stoppen of voorrang te verlenen.