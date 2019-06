25 jaar cel gevorderd tegen Christian Van Eyken en Sylvia B.

Brussel / Linkebeek - Advocaat-generaal Laure Wynants heeft donderdag voor de correctionele rechtbank van Brussel gevangenisstraffen van 25 jaar gevorderd tegen Christian Van Eyken en Sylvia B. Volgens de openbaar aanklaagster moet een reeks van ernstige, precieze en overeenstemmende aanwijzingen de rechters ertoe brengen het echtpaar schuldig te verklaren aan de moord op Marc Dellea (45), de ex-man van Sylvia, op 8 juli 2014 in Laken.

“Marc Dellea werd in zijn slaap vermoord, het toppunt van lafheid”, zei de advocaat-generaal onder meer. De magistrate merkte op dat Sylvia B. erg close was met de dochter die ze met Marc Dellea had. Ze verwees voorts naar het huis in Tubeke dat ze samen met Dellea bezat en waarvoor ze een schuldsaldoverzekering hadden genomen. Deze elementen wogen allicht door in het motief voor de misdaad.

Dellea werd op 8 juli 2014 dood teruggevonden in zijn appartement in de Mutsaardlaan in Laken. Hij had een kogel in het hoofd gekregen. Het gerechtelijk onderzoek leidde naar Sylvia B., toen de echtgenote van het slachtoffer, en naar Van Eyken, haar werkgever en minnaar. Sylvia B. was zijn parlementaire medewerkster toen hij in het Vlaams Parlement zetelde.