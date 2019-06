Bourgeois onderzoekt of overvloedige regenval kan erkend worden als ramp

Ontslagnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois laat onderzoeken of de hevige regenval en wateroverlast van de voorbije dagen in sommige gemeenten kan erkend worden als ramp.

Woensdag kreeg het Antwerpse Kalmthout af te rekenen met overvloedige regenbuien. Op enkele uren tijd viel er tot 100 liter per vierkante meter, met wateroverlast tot gevolg. Eerder kregen ook andere steden en gemeenten al af te rekenen met wateroverlast na stevige regenbuien.

“De overvloedige neerslag, de hagel en stormwinden op diverse data tijdens de maand juni 2019, hebben op verscheidene plaatsen ernstige schade aangericht”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Steden en gemeenten die denken in aanmerking te komen voor een erkenning kunnen een aanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds. De erkenning als ramp gebeurt op basis van adviezen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die vaststellen of de regenval uitzonderlijk is of niet.

De gemeente Kalmthout liet al verstaan dat het een aanvraag ging indienen bij het Rampenfonds.

Meer info: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds