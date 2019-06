Unieke manier om knoflook te pellen gaat viraal: Maar werkt het ook echt? Wij deden de test

Knoflook is een veel gebruikt ingrediënt in de keuken, maar echt gemakkelijk te gebruiken is het niet. Op sociale media verscheen er overlaatst een filmpje van Twitteraar Valentina Lord waarin zij een efficiënte manier toont om het product te pellen. Het filmpje werd miljoenen keren gedeeld en iedereen had er wel een reactie op. Inclusief chef en model Chrissy Teigen. Zij kon haar ogen niet geloven.