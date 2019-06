Dakloze weigert dak

Gent - Wieslaw, de 70-jarige zieke en dakloze Poolse man die al enkele weken in en rond de kerk van Ekkergem overleeft dankzij barmhartige buren, is onderdak aangeboden door een Turkse Gentenaar. “Maar hij heeft geweigerd”, lacht Emin Mektepli.

“Ik kan hem onderdak verlenen naast mijn tapijtenwinkel in Overijse maar hij wil liever in Gent blijven. Hij zegt ook dat hem hier iets is beloofd.” Emin kwam gisteren Wieslaw dan maar bevoorraden met drank en een kebab en wil ook nog een matras brengen. “We hebben een goed gesprek gehad. Op het einde hadden we allebei tranen in onze ogen.”

